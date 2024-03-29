Глава МИД Германии: Израиль должен отказаться от контроля над Газой после войны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Израиль должен отказаться от контроля над сектором Газы, как только закончится война против ХАМАС.

Ее заявление приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, кто должен руководить там после завершения войны, Бербок ответила: "Палестинцы – свободные от ХАМАС, свободные от террора, самоопределенные и со свободно избранным правительством всех палестинцев, в том числе и на Западном берегу".

В то же время министр признала, что "это не произойдет за один день".

"Но мы не должны терять из виду политический горизонт, особенно сейчас, во время войны", – добавила она.

По словам Бербок, немецкое правительство ежедневно работает с арабскими партнерами над тем, чтобы решение по принципу двух государств оставалось в пределах досягаемости.

Это включает развитие гражданской инфраструктуры, реформирование Палестинской автономии, экономическую реконструкцию – и структуру безопасности, включая гарантии безопасности для Израиля и палестинцев, отметила глава МИД Германии.

"И это включает напоминание израильскому правительству, что политика поселений не только препятствует созданию палестинского государства, но и буквально препятствует миру. Потому что только решение о двух государствах может принести длительный мир и безопасность народу Израиля", – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что защита во время переходного периода, до того, как два государства смогут жить бок о бок в мире, возможна лишь при наличии международных гарантий безопасности.

Израиль должен быть уверен, что от Палестины больше никогда не будет исходить террористической угрозы, а палестинцы должны быть уверены, что они могут жить безопасно и с достоинством на своей земле, считает Бербок.

Ранее стало известно, что Испания договорилась с лидерами Ирландии, Мальты и Словении сделать первые шаги к признанию Палестинского государства.

Британия, США и другие западные страны публично поддерживают идею создания государства Палестина для решения многолетнего арабо-израильского конфликта.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвергает такую перспективу даже после завершения нынешней войны с группировкой ХАМАС.