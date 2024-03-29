Лідер юніоністів у Північній Ірландії несподівано пішов у відставку після арешту поліції

Лідер Демократичної юніоністської партії (ДЮП) Північної Ірландії Джеффрі Дональдсон 29 березня пішов у відставку після того, як підтвердив, що поліція оголосила йому напередодні звинувачення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві партії.

Керівництво найбільшої юніоністської партії Північної Ірландії – тобто прихильників зближення з Лондоном – у заяві вказало, що Дональдсон підтвердив їм оголошені проти себе "звинувачення історичного характеру".

"(Дональдсон. – Ред.) повідомляє, що він негайно йде у відставку з посади лідера Демократичної юніоністської партії. Відповідно до партійних правил, керівництво партії призупинило членство Дональдсона до завершення судового процесу", – додали в ДЮП.

У партії відмовилось коментувати подробиці висунутих Дональдсону звинувачень. Але напередодні поліція Північної Ірландії повідомила про арешт "61-річного чоловіка" за підозрою в "давніх сексуальних злочинах".

Відставка 61-річного лідера ДЮП сталась після того, як він підтримав компромісну угоду Лондона й Брюсселя щодо торгівлі в Північній Ірландії після Brexit – що обурило багатьох його однопартійців.

Крім того, саме Дональдсон у лютому цього року погодився розблокувати роботу законодавчого органу Північної Ірландії та дозволити лідерці партії "Шинн Фейн" – прихильниці возз’єднання Ірландії в одну державу – очолити регіональний уряд.

Більше про це читайте в статті: Один острів – одна країна.