Лидер юнионистов в Северной Ирландии неожиданно ушел в отставку после ареста полиции

Лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Джеффри Дональдсон 29 марта ушел в отставку после того, как подтвердил, что полиция предъявила ему накануне обвинения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении партии.

Руководство крупнейшей юнионистской партии Северной Ирландии – то есть сторонников сближения с Лондоном – в заявлении указало, что Дональдсон подтвердил им предъявленные ему "обвинения исторического характера".

"(Дональдсон. – Ред.) сообщает, что он немедленно уходит в отставку с поста лидера Демократической юнионистской партии. В соответствии с партийными правилами, руководство партии приостановило членство Дональдсона до завершения судебного процесса", – добавили в ДЮП.

В партии отказались комментировать подробности выдвинутых Дональдсону обвинений. Но накануне полиция Северной Ирландии сообщила об аресте "61-летнего мужчины" по подозрению в "давних сексуальных преступлениях".

Отставка 61-летнего лидера ДЮП произошла после того, как он поддержал компромиссное соглашение Лондона и Брюсселя по торговле в Северной Ирландии после Brexit – что возмутило многих его однопартийцев.

Кроме того, именно Дональдсон в феврале этого года согласился разблокировать работу законодательного органа Северной Ирландии и позволить лидеру партии "Шинн Фейн" – стороннице воссоединения Ирландии в одно государство – возглавить региональное правительство.

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