Зеленський пояснив, для чого Україні далекобійні ракети ATACMS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує ракет ATACMS дальністю до 300 кілометрів для того, щоб мати змогу уражати цілі в окупованому Криму й таким чином зменшити повітряну загрозу з цього напрямку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу.

Як пояснив Зеленський, Росія запускає з кримських аеродромів літаки з високоточними ракетами, які зокрема б'ють по Одесі й уражають критичну та цивільну інфраструктуру.

"ATACMS-300 – це відповідь", – додав президент, наголосивши, що Україна не використовуватиме ракети більшої дальності для атак на російську територію.

"Коли Росія знатиме, що ми можемо знищити ці літаки (у Криму. – Ред.), вони не будуть атакувати з Криму. Це як із морським флотом. Ми витіснили їх з наших територіальних вод. Тепер ми витіснимо їх з аеропортів у Криму", – пояснив він.

Зеленський також пригадав, що під час Мюнхенської безпекової конференції в лютому на одній із зустрічей показав карту цілей, які можуть вражати ATACMS: "Я показав їм військові об'єкти, такі як аеропорти, системи протиповітряної оборони та інші об'єкти".

Голова держави також зазначив, що не може озвучити інформацію про дискусії щодо ATACMS у Вашингтоні, але підтвердив, що Україна наразі не має цих ракет.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що американський Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км). Однак офіційно у Пентагоні цього не підтвердили.

На пресконференції в лютому президент Володимир Зеленський розповів, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.