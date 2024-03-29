Зеленский объяснил, для чего Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в ракетах ATACMS дальностью до 300 километров для того, чтобы иметь возможность поражать цели в оккупированном Крыму и таким образом уменьшить воздушную угрозу с этого направления.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнатиусу.

Как пояснил Зеленский, Россия запускает с крымских аэродромов самолеты с высокоточными ракетами, которые в частности бьют по Одессе и поражают критическую и гражданскую инфраструктуру.

"ATACMS-300 – это ответ", – добавил президент, подчеркнув, что Украина не будет использовать ракеты большей дальности для атак на российскую территорию.

"Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты (в Крыму. – Ред.), они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму", – пояснил он.

Зеленский также вспомнил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале на одной из встреч показал карту целей, которые могут поражать ATACMS: "Я показал им военные объекты, такие как аэропорты, системы противовоздушной обороны и другие объекты".

Глава государства также отметил, что не может озвучить информацию о дискуссиях по ATACMS в Вашингтоне, но подтвердил, что Украина пока не имеет этих ракет.

Недавно СМИ сообщали, что американский Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS дальностью более 180 миль (примерно 290 км). Однако официально в Пентагоне этого не подтвердили.

На пресс-конференции в феврале президент Владимир Зеленский рассказал, что положительно настроен относительно возможных поставок дальнобойного оружия, в частности ATACMS, после последних переговоров с западными партнерами.