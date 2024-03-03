Британская разведка: В феврале РФ имела наибольшие среднесуточные потери с начала войны

Британская разведка утверждает, что с начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, в феврале российские оккупационные войска в среднем теряли 983 человека в сутки.

Как отмечает британская разведка, на сегодня РФ, вероятно, потеряла более 355 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными во время войны в Украине.

В обзоре указывают, что рост среднесуточного показателя потерь почти наверняка отражает приверженность России к массированной войне на истощение.

"Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта", – добавляет разведка Британии.

Накануне британская разведка сообщила, что через неделю после потери второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50У Россия, скорее всего, прекратила полеты этого самолета в поддержку операций в Украине.

Ранее она заявляла, что оборонно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить потребности ее войны против Украины, но при этом способен обеспечить превосходство над Украиной в этом году.

Перед этим разведка Британии сообщала, что Россия пытается воспользоваться тем фактом, что после потери Авдеевки у украинских сил нет хорошо защищенных позиций для осуществления обороны.