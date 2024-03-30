Фінляндія після Великодня вирішить, чи відкривати кордон з Росією

Уряд Фінляндії почне розглядати питання про прикордонні переходи на своєму кордоні з Росією після Великодня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Поки що рішення про закриття кордону з РФ діє до 14 квітня.

Що довше діє рішення, то вагомішими мають бути аргументи, оскільки воно загрожує основним правам людини, таким як право на притулок і захист сімейних прав.

І все ж не виключено, що більш серйозні підстави будуть знайдені, каже канцлер юстиції Туомас Пьоюсті, який посилається на свіжий звіт Поліції безпеки.

За словами міністра внутрішніх справ Марі Рантанен, поки що немає жодних ознак ослаблення російського впливу або зменшення кількості людей, які намагаються проникнути в Шенгенську зону через східний кордон Фінляндії.

Прикордонна служба готується до збільшення випадків незаконного перетину кордону, оскільки з приходом весни пересування пересіченою місцевістю стає легшим.

З початку року на східному кордоні було затримано не менше 35 порушників прикордонного режиму. Переважно це відбувалося на південному сході Фінляндії.

Прикордонна служба посилено моніторить усі можливі шляхи.

"Вони контролюються, як і міжнародні пункти перетину кордону, тобто цілодобово за допомогою технічних засобів нагляду, патрулювання, а також спостереження з повітря", – розповідає очільник прикордонної охорони Суомуссалмі округу Кайнуу Юусо Хьогблум.

Раніше повідомлялося, що Фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

Перед цим міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.