Финляндия после Пасхи решит, открывать ли границу с Россией

Правительство Финляндии начнет рассматривать вопрос о пограничных переходах на своей границе с Россией после Пасхи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Пока что решение о закрытии границы с РФ действует до 14 апреля.

Чем дольше действует решение, тем весомее должны быть аргументы, поскольку оно угрожает основным правам человека, таким как право на убежище и защита семейных прав.

И все же не исключено, что более серьезные основания будут найдены, говорит канцлер юстиции Туомас Пьоюсти, который ссылается на свежий отчет Полиции безопасности.

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, пока нет никаких признаков ослабления российского влияния или уменьшения количества людей, пытающихся проникнуть в Шенгенскую зону через восточную границу Финляндии.

Пограничная служба готовится к увеличению случаев незаконного пересечения границы, поскольку с приходом весны передвижение по пересеченной местности становится легче.

С начала года на восточной границе было задержано не менее 35 нарушителей пограничного режима. В основном это происходило на юго-востоке Финляндии.

Пограничная служба усиленно мониторит все возможные пути.

"Они контролируются, как и международные пункты пересечения границы, то есть круглосуточно с помощью технических средств надзора, патрулирования, а также наблюдения с воздуха", – рассказывает глава пограничной охраны Суомуссалми округа Кайнуу Юусо Хьогблум.

Ранее сообщалось, что Финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

Перед этим министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС в качестве оружия.