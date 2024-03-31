У Туреччині затримали понад 50 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ

Спецслужби Туреччини затримали 51 людину за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Про це у Twitter (X) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, операції із затримання підозрюваних проводились у 21 турецькій провінції.

В операції брали участь провінційні управління поліції, їх координували прокуратура, головне управління безпеки, розвідувальне управління і департамент із боротьби з тероризмом.

Найбільше підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ затримали в провінції Анкара – десять осіб.

Міністр додав, що в ході операцій було вилучено велику кількість організаційної документації та цифрових матеріалів.

У вівторок турецькі правоохоронці заарештували 147 осіб, підозрюваних у зв'язках з джихадистським угрупованням "Ісламська держава".

Перед цим у Франції після теракту в Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

У Німеччині також попереджали про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.