У Туреччині затримали понад 50 підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ
Спецслужби Туреччини затримали 51 людину за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".
Про це у Twitter (X) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, операції із затримання підозрюваних проводились у 21 турецькій провінції.
В операції брали участь провінційні управління поліції, їх координували прокуратура, головне управління безпеки, розвідувальне управління і департамент із боротьби з тероризмом.
Найбільше підозрюваних у зв'язках з ІДІЛ затримали в провінції Анкара – десять осіб.
Міністр додав, що в ході операцій було вилучено велику кількість організаційної документації та цифрових матеріалів.
У вівторок турецькі правоохоронці заарештували 147 осіб, підозрюваних у зв'язках з джихадистським угрупованням "Ісламська держава".
Перед цим у Франції після теракту в Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.
У Німеччині також попереджали про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.