В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГИЛ
Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Об этом в Twitter (X) написал министр внутренних дел Турции Али Эрликая, сообщает "Европейская правда".
По его словам, операции по задержанию подозреваемых проводились в 21 турецкой провинции.
В операции участвовали провинциальные управления полиции, их координировали прокуратура, главное управление безопасности, разведывательное управление и департамент по борьбе с терроризмом.
Больше всего подозреваемых в связях с ИГИЛ задержали в провинции Анкара – десять человек.
Министр добавил, что в ходе операций было изъято большое количество организационной документации и цифровых материалов.
Во вторник турецкие правоохранители арестовали 147 человек, подозреваемых в связях с джихадистской группировкой "Исламское государство".
Перед этим во Франции после теракта в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.
В Германии также предупреждали об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.