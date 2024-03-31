В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом в Twitter (X) написал министр внутренних дел Турции Али Эрликая, сообщает "Европейская правда".

По его словам, операции по задержанию подозреваемых проводились в 21 турецкой провинции.

В операции участвовали провинциальные управления полиции, их координировали прокуратура, главное управление безопасности, разведывательное управление и департамент по борьбе с терроризмом.

Больше всего подозреваемых в связях с ИГИЛ задержали в провинции Анкара – десять человек.

Министр добавил, что в ходе операций было изъято большое количество организационной документации и цифровых материалов.

Во вторник турецкие правоохранители арестовали 147 человек, подозреваемых в связях с джихадистской группировкой "Исламское государство".

Перед этим во Франции после теракта в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

В Германии также предупреждали об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.