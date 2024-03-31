Прем'єр Вірменії: Азербайджан намагається знайти привід для початку нової війни

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан намагається знайти приводи для початку нової війни в регіоні.

Заяву Пашиняна наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

Вірменський прем’єр на зустрічі з однопартійцями коментував вимогу Азербайджану передати контроль над чотирма прикордонними селами.

Він наголосив, що уряд Вірменії ніколи не мав жодних амбіцій щодо зазначених населених пунктів.

"Особливо в умовах, коли для нас очевидно, що Азербайджан намагається знайти приводи для початку нової, широкомасштабної війни в регіоні", – зазначив Пашинян.

Він додав, що уряду дуже важливо підкреслити, де проходить кордон Вірменії, і сподівається, що Азербайджан також зробить крок у цьому напрямку.

Нагадаємо, Азербайджан висунув вимогу до Вірменії повернути Баку чотири прикордонні села у цьому районі, які з 1990-х років перебувають під фактичним контролем Вірменії. Пашинян після цього визнав, що ці населені пункти не входять до території Вірменії.

Як відомо, після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

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