Премьер Армении: Азербайджан пытается найти повод для начала новой войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытается найти поводы для начала новой войны в регионе.

Заявление Пашиняна приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

Армянский премьер на встрече с однопартийцами комментировал требование Азербайджана передать контроль над четырьмя приграничными селами.

Он отметил, что правительство Армении никогда не имело никаких амбиций относительно указанных населенных пунктов.

"Особенно в условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти поводы для начала новой, широкомасштабной войны в регионе", – отметил Пашинян.

Он добавил, что правительству очень важно подчеркнуть, где проходит граница Армении, и надеется, что Азербайджан также сделает шаг в этом направлении.

Напомним, Азербайджан потребовал от Армении вернуть Баку четыре приграничных села в этом районе, которые с 1990-х годов находятся под фактическим контролем Армении. Пашинян после этого признал, что эти населенные пункты не входят в территорию Армении.

Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

Читайте также, действительно ли Армения решилась выйти из Евразийского союза и идти к членству в ЕС.