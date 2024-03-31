Премьер Армении: Азербайджан пытается найти повод для начала новой войны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытается найти поводы для начала новой войны в регионе.
Заявление Пашиняна приводит News.am, сообщает "Европейская правда".
Армянский премьер на встрече с однопартийцами комментировал требование Азербайджана передать контроль над четырьмя приграничными селами.
Он отметил, что правительство Армении никогда не имело никаких амбиций относительно указанных населенных пунктов.
"Особенно в условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти поводы для начала новой, широкомасштабной войны в регионе", – отметил Пашинян.
Он добавил, что правительству очень важно подчеркнуть, где проходит граница Армении, и надеется, что Азербайджан также сделает шаг в этом направлении.
Напомним, Азербайджан потребовал от Армении вернуть Баку четыре приграничных села в этом районе, которые с 1990-х годов находятся под фактическим контролем Армении. Пашинян после этого признал, что эти населенные пункты не входят в территорию Армении.
Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.
Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.
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