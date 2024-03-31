Мэр Парижа: Спортсменам из РФ и Беларуси не будут рады в городе во время Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам "не будут рады" на Олимпийских играх, которые в этом году состоятся во французской столице.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Идальго приводит AFP.

"Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже", – сказала она.

Мэр также выразила поддержку украинским спортсменам и всему украинскому народу.

Свои комментарии Идальго сделала во время поездки в Киев, где она посетила тренировочный центр для украинских спортсменов.

Российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх в Париже, которые продлятся с 26 июля по 11 августа, но только в нейтральном статусе.

Кроме того, России и Беларуси запретили участвовать в церемонии открытия, которая состоится на реке Сена в самом центре города.

На этой неделе стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.