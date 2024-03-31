Азербайджан каже про скупчення вірменських військ на кордоні, Єреван спростовує

В Азербайджані заявили, що Вірменія накопичує війська бронетехніки, артилерійських установок, а також інших важких вогневих засобів на кордоні.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

В азербайджанському оборонному відомстві також стверджують, що Вірменія здійснює "інтенсивний рух військ збройних сил" на кордоні.

У Міноборони попередили, що будь-яка спроба військової провокації "буде рішуче припинена азербайджанською армією".

Своєю чергою Міністерство оборони Вірменії спростувало заяви азербайджанської сторони.

"Поширене міністерством оборони Азербайджану повідомлення про те, що нібито Збройні сили Республіки Вірменія здійснюють скупчення, активні пересування особового складу, бронетехніки, артилерії та інших вогневих засобів на різних напрямках прикордонної зони, не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що 30 березня в деяких Telegram-каналах було поширено фотографії водіїв-новобранців, які виконують автопробіг у межах навчального процесу.

Це було представлено як пересування військ до кордонів, що не відповідає дійсності, підкреслили у вірменському Міноборони.

Наразі Вірменія оперативну ситуацію на кордоні з Азербайджаном як стабільну і не бачать необхідності в ухваленні додаткових заходів щодо захисту кордону.

Як відомо, після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими.

Також Баку і Єреван ведуть мирні переговори, остання серія зустрічей відбулася у Берліні за посередництва Німеччини.

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