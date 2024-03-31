Азербайджан говорит о скоплении армянских войск на границе, Ереван опровергает

В Азербайджане заявили, что Армения накапливает войска бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств на границе.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

В азербайджанском оборонном ведомстве также утверждают, что Армения осуществляет "интенсивное движение войск вооруженных сил" на границе.

В Минобороны предупредили, что любая попытка военной провокации "будет решительно пресечена азербайджанской армией".

В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло заявления азербайджанской стороны.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы Вооруженные силы Республики Армения осуществляют скопление, активные передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на разных направлениях пограничной зоны, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 30 марта в некоторых Telegram-каналах были распространены фотографии водителей-новобранцев, которые выполняют автопробег в рамках учебного процесса.

Это было представлено как передвижение войск к границам, что не соответствует действительности, подчеркнули в армянском Минобороны.

Сейчас Армения оперативную ситуацию на границе с Азербайджаном как стабильную и не видят необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы.

Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

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