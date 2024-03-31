Папа Римський у великодній промові закликав до обміну полоненими між Росією та Україною

Папа Римський Франциск І у своїй великодній промові згадав війну в Україні і на Близькому Сході та закликав до звільнення полонених і заручників.

Як повідомляє "Європейська правда", промову понтифіка опублікувало інформаційне агентство Ватикану Vatican News.

Франциск І зазначив, що він подумки з усіма постраждалими від війн, "починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні", та побажав їм миру.

"Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!

Крім того, знову звертаюся із закликом забезпечити можливість доступу гуманітарної допомоги до Гази, знову закликаючи до якнайшвидшого звільнення заручників, захоплених 7 жовтня, і негайного припинення вогню в секторі", – заявив Папа Римський.

Він також наголосив, що "війна – це завжди абсурд і поразка".

"Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземномор'ям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю", – заявив понтифік.

Останнім часом Франциск І неодноразово повторював заклик до переговорів для припинення війни.

Найбільший резонас і критику спричинили його слова, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Згодом у Ватикані, коментуючи слова Папи, визнали, що перші кроки для перемовин про мир має зробити Кремль.