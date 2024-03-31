Папа Римский в пасхальной речи призвал к обмену пленными между Россией и Украиной

Папа Римский Франциск I в своей пасхальной речи вспомнил войну в Украине и на Ближнем Востоке и призвал к освобождению пленных и заложников.

Как сообщает "Европейская правда", речь понтифика опубликовало информационное агентство Ватикана Vatican News.

Франциск І отметил, что он мысленно со всеми пострадавшими от войн, "начиная от войны в Израиле и Палестине, а также в Украине", и пожелал им мира.

"Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание о всеобщем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!

Кроме того, снова обращаюсь с призывом обеспечить возможность доступа гуманитарной помощи в Газу, снова призывая к скорейшему освобождению заложников, захваченных 7 октября, и немедленному прекращению огня в секторе", – заявил Папа Римский.

Он также подчеркнул, что "война – это всегда абсурд и поражение".

"Не позволяем ветрам войны еще сильнее веять над Европой и Средиземноморьем. Не поддавайтесь логике оружия и перевооружения. Мир никогда не строится оружием", – заявил понтифик.

В последнее время Франциск I неоднократно повторял призыв к переговорам для прекращения войны.

Наибольший резонанс и критику вызвали его слова, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

Впоследствии в Ватикане, комментируя слова Папы, признали, что первые шаги для переговоров о мире должен сделать Кремль.