В Бельгии арестовали четырех подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту

Бельгийская полиция арестовала четырех подростков после того, как они якобы обменивались сообщениями о подготовке джихадистского теракта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Четырех подозреваемых – трех несовершеннолетних "позднего подросткового возраста" и мужчину 18 лет – арестовали во время обысков по домашним адресам в Брюсселе, Нинове, Шарлеруа и Льеже.

Представитель федеральной прокуратуры сообщил AFP, что правоохранители сочли детали предполагаемого нападения "достаточно тревожными", поэтому решили вмешаться.

"Не то чтобы они планировали что-то на завтра, но это выглядело достаточно неизбежным, чтобы не вмешаться", – сказал представитель прокуратуры Эрик Ван Дер Сипт.

По словам правоохранителей, во время обысков изъяли мобильные телефоны и ноутбуки для дальнейшего анализа. Впрочем, оружия и взрывчатых веществ не нашли.

Эти аресты стали результатом полицейской операции, направленной на выявление лиц, которые могут быть склонны к насилию и связаны с исламским экстремизмом.

Министр юстиции Бельгии Пол Ван Тигчелт заявил журналистам, что это не первый случай, когда власти быстро обнаруживают радикально настроенных молодых людей.

Уровень террористической угрозы в Бельгии сейчас находится на уровне 3, что означает серьезный риск нападения, и что угрозы возможны. Самый высокий 4-й уровень означает, что нападение неизбежно.

Ранее члена террористической организации ИГИЛ Салаха Абдеслама, приговоренного к пожизненному заключению за теракты в Париже 2015 года, 7 февраля забрали из камеры бельгийской тюрьмы и перевезли назад во Францию.

Абдеслам – единственный уцелевший член ячейки "Исламского государства", который в ноябре 2015 года убил 130 человек в Париже и в 2022 году был приговорен к пожизненному заключению.

В прошлом году Абдеслама также признали виновным в планировании смертельных терактов в Брюсселе в 2016 году – на суд его специально привезли из Франции, но при условии возвращения.