Шольц назвал новую причину, почему отказывает в поставках Taurus Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна сохранить контроль над развертыванием дальнобойных ракет Taurus в Украине, что возможно только с присутствием на украинской территории немецких солдат – именно поэтому передача такого вооружения невозможна.

Заявление Шольца приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

"Неприемлемо поставлять систему оружия, которая достигает очень большого расстояния, и не думать о том, как можно контролировать эту систему. Если вы хотите иметь контроль, то он работает только с участием немецких солдат, поэтому для меня об этом не может быть и речи", – сказал Шольц.

Он назвал "странными" дебаты о возможной передаче Украине дальнобойных ракет и напомнил, что Германия заложила семь миллиардов евро на военную помощь Украине в этом году.

Канцлер отметил, что эта сумма намного больше, чем у других европейских стран.

На прошлой неделе Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".

После этого в Германии вспыхнул скандал в связи с перехватом и сливом разговора представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

В немецком Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".