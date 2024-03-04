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МЗС Росії розказало про "демарш" послу Німеччини через злиту розмову про Taurus

Понеділок, 4 березня 2024, 16:42

Міністерство закордонних справ Росії 4 березня видало скупий пресреліз про те, як воно викликало посла Німеччини Александера Графа Ламбсдорффа й оголосило йому "демарш" через злиту російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян розмову німецьких військових.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням на сайті російського МЗС, від німецького посла зажадали "роз'яснень у зв'язку з обговоренням у розмові вищих німецьких офіцерів можливості постачань київському режиму далекобійних крилатих ракет Taurus".

Також відомство повторило звичний троп про "колективний Захід", залучений, за формулюванням у пресрелізі, "в конфлікт навколо України".

Посол Німеччини каже, що ходив до МЗС РФ не через перехоплену розмову про Taurus

"Німецькому дипломату також заявлено про неприпустимість продовження спроб влади ФРН обмежувати діяльність російських журналістів у Німеччині. Акцентовано, що такі дії не залишаться без нашої жорсткої відповіді", – додали в МЗС РФ.

Сам Ламбсдорфф раніше пояснив, що його візит до російського Міністерства закордонних справ не був пов'язаний із перехопленням і зливом секретних переговорів керівництва німецьких ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні.

Раніше в німецькому Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".

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