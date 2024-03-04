МЗС Росії розказало про "демарш" послу Німеччини через злиту розмову про Taurus

Міністерство закордонних справ Росії 4 березня видало скупий пресреліз про те, як воно викликало посла Німеччини Александера Графа Ламбсдорффа й оголосило йому "демарш" через злиту російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян розмову німецьких військових.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням на сайті російського МЗС, від німецького посла зажадали "роз'яснень у зв'язку з обговоренням у розмові вищих німецьких офіцерів можливості постачань київському режиму далекобійних крилатих ракет Taurus".

Також відомство повторило звичний троп про "колективний Захід", залучений, за формулюванням у пресрелізі, "в конфлікт навколо України".

"Німецькому дипломату також заявлено про неприпустимість продовження спроб влади ФРН обмежувати діяльність російських журналістів у Німеччині. Акцентовано, що такі дії не залишаться без нашої жорсткої відповіді", – додали в МЗС РФ.

Сам Ламбсдорфф раніше пояснив, що його візит до російського Міністерства закордонних справ не був пов'язаний із перехопленням і зливом секретних переговорів керівництва німецьких ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні.

Раніше в німецькому Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".