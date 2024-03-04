Посол Німеччини каже, що ходив до МЗС РФ не через перехоплену розмову про Taurus

Посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорфф заявив, що його візит до російського Міністерства закордонних справ не був пов'язаний із перехопленням і зливом секретних переговорів німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні.

Заяву німецького дипломата наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами посла, у МЗС він провів переговори з двосторонніх питань і підкреслив, що це не був виклик.

"Було запрошення обговорити різні двосторонні питання", – сказав Ламбсдорфф, однак не став коментувати конкретний зміст розмови.

Він додав, що зустріч була запланована ще до оприлюднення перехопленої розмови.

Федеральне міністерство закордонних справ у Берліні також дало зрозуміти, що це був не виклик, а давно запланована зустріч.

Відповідаючи на запитання, чи варто викликати посла Росії в Німеччині у зв'язку з цим інцидентом, речник німецького МЗС заявив, що йому немає чого повідомляти з цього приводу.

Раніше російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що Ламбсдорфф був викликаний до МЗС РФ саме у зв'язку з нещодавно опублікованими записами розмови офіцерів ВПС Німеччини.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".