МИД России рассказал о "демарше" послу Германии из-за слитого разговора о Taurus

Министерство иностранных дел России 4 марта выдало скупой пресс-релиз о том, как оно вызвало посла Германии Александера Графа Ламбсдорффа и объявило ему "демарш" из-за слитого российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян разговора немецких военных.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению на сайте российского МИД, от немецкого посла потребовали "разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших немецких офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus".

Также ведомство повторило привычный троп о "коллективном Западе", вовлеченном, по формулировке в пресс-релизе, "в конфликт вокруг Украины".

"Немецкому дипломату также заявлено о недопустимости продолжения попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии. Акцентировано, что такие действия не останутся без нашего жесткого ответа", – добавили в МИД РФ.

Сам Ламбсдорфф ранее пояснил, что его визит в российское Министерство иностранных дел не был связан с перехватом и сливом секретных переговоров руководства немецких ВВС о поставках ракет Taurus Украине.

Ранее в немецком Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".