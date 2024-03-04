Глава МЗС Німеччини закликала Шольца розглянути постачання Taurus Україні
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала канцлера Олафа Шольца "ретельно розглянути" потенційні поставки крилатих ракет Taurus Україні.
Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції у Чорногорії, повідомляє Politico.
Бербок наголосила, що Німеччина повинна подумати про надання Україні "всіх засобів", які можуть допомогти їй захистити свою територію і своє населення.
Її відповідь прозвучала у відповідь на запитання про те, чи згодна вона з аргументом Шольца, що Німеччини не може відправити крилаті ракети великої дальності, оскільки це вимагатиме присутності німецьких військ в Україні.
Відповідаючи на запитання про постачання Taurus міністерка сказала: "З моєї точки зору, факти дуже і дуже зрозумілі".
Водночас Шольц заявив, що Німеччина має зберегти контроль над розгортанням далекобійних ракет Taurus в Україні, що можливо лише за присутності на українській території німецьких солдатів – саме тому передача такого озброєння неможлива.
Варто зазначити, що в Німеччині спалахнув скандал у зв'язку з перехопленням і зливом розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.
У німецькому Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.
Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".