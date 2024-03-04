Глава МИД Германии призвала Шольца рассмотреть поставки Taurus Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера Олафа Шольца "тщательно рассмотреть" потенциальные поставки крылатых ракет Taurus Украине.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции в Черногории, сообщает Politico.
Бербок отметила, что Германия должна подумать о предоставлении Украине "всех средств", которые могут помочь ей защитить свою территорию и свое население.
Ее слова прозвучали в ответ на вопрос о том, согласна ли она с аргументом Шольца, что Германия не может отправить крылатые ракеты большой дальности, поскольку это потребует присутствия немецких войск в Украине.
Отвечая на вопрос о поставках Taurus министр сказала: "С моей точки зрения, факты очень и очень понятны".
Шольц ранее заявил, что Германия должна сохранить контроль над развертыванием дальнобойных ракет Taurus в Украине, что возможно только с присутствием на украинской территории немецких солдат – именно поэтому передача такого вооружения невозможна.
Стоит отметить, что в Германии вспыхнул скандал в связи с перехватом и сливом разговора представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.
В немецком Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.
Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".