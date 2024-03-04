Бербок: Справа зі злитою розмовою німецьких офіцерів має бути швидко розкрита

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вимагає швидко і повністю розслідувати інцидент із перехопленням і зливом секретних переговорів керівництва німецьких ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні.

Заяву очільниці німецького МЗС наводить Zeit, повідомляє "Європейська правда".

"Важливо, щоб цей дуже серйозний інцидент був повністю і швидко прояснений", – зазначила Бербок під час візиту до Чорногорії.

Вона додала, що Росія намагається посіяти розбрат серед європейських країн: "Ця війна Путіна також ведеться як війна наративів".

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".