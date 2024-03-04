Бербок: Дело со слитым разговором немецких офицеров должно быть быстро раскрыто

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует быстро и полностью расследовать инцидент с перехватом и сливом секретных переговоров руководства немецких ВВС по поставкам ракет Taurus Украине.

Заявление руководительницы немецкого МИД приводит Zeit, сообщает "Европейская правда".

"Важно, чтобы этот очень серьезный инцидент был полностью и быстро прояснен", – отметила Бербок во время визита в Черногорию.

Она добавила, что Россия пытается посеять раздор среди европейских стран: "Эта война Путина также ведется как война нарративов".

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".