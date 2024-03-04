Рейтинг партії влади у Британії впав до 46-річного мінімуму

Підтримка Консервативної партії Великої Британії, яка нині перебуває при владі, впала до найнижчого рівня за останні понад чотири десятиліття в рік, коли в країні відбудуться загальні вибори.

Про це свідчить опубліковане 4 березня опитування агенції Ipsos, на яке посилається "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, рейтинг консерваторів, які перебувають при владі в Британії протягом 14 років, наприкінці лютого становив 20% – на сім відсоткових пунктів менше, ніж місяць тому.

Це найнижчий показник підтримки консерваторів, зафіксований Ipsos щонайменше з 1978 року, відколи компанія почала регулярно відстежувати підтримку головних партій у Британії. Попередній мінімум – 22% – фіксували у 1994 році, за три роки до найбільшої за століття поразки на виборах.

Натомість опозиційна Лейбористська партія користується 47% підтримки (на два відсоткові пункти менше, ніж місяць тому), що є максимальним показником серед п’яти провідних політсил Британії.

Половина респондентів, які братимуть участь у загальних виборах у Британії, вже визначились із тим, за кого голосуватимуть – причому серед виборців лейбористів таких 76%, а консерваторів – лише 62%.

"Історичні порівняння продовжують виглядати зловісно для (прем’єр-міністра Британії. – Ред.) Ріші Сунака і консерваторів", – прокоментував Гідеон Скіннер, керівник відділу політичних досліджень Ipsos.

Прем'єр Британії Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, провладна у Британії консервативна партія зазнає приголомшливої поразки на виборах.