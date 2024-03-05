Полиция расследует поджог после отключения электроэнергии на единственном в Европе заводе Tesla

Немецкая полиция расследует подозрение в поджоге после отключения электроэнергии на автомобильном заводе Tesla вблизи Берлина.

Об этом сообщил агентству DPA представитель полиции, пишет "Европейская правда".

Рано утром во вторник горящая электроопора вызвала значительное отключение электроэнергии в регионе вблизи завода. Полицейский вертолет был задействован после того, как начался пожар.

Из-за этого производство на единственном европейском заводе Tesla остановилось, а сам завод был эвакуирован.

В сообщении газеты Bild говорится о том, что пожар вызвали экологические активисты, занявшие часть леса, которую Tesla планирует использовать для расширения своего завода.

Власти пока не комментировали возможную связь с протестами вокруг завода.

После консультации с поставщиком электроэнергии Edis Tesla не ожидает быстрого возобновления производства.

"Если первые выводы подтвердятся, это будет вероломная атака на нашу электрическую инфраструктуру", – заявил министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген во вторник.

Тысячи людей были отрезаны от основных услуг и подвергнуты опасности.

"О преступниках пока ничего сказать нельзя, поэтому я бы предостерег от поспешных спекуляций. Теперь мы должны работать со всей силой и концентрацией, чтобы разъяснить инцидент", – добавил он.

Напомним, в прошлом году в сентябре в Германии дотла сгорели автомобили Tesla стоимостью в сотни тысяч евро.

А в конце июля вблизи Нидерландов загорелось судно с 3 тысячами авто на борту.