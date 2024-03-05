Венгрия завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО

Новый президент Венгрии Томаш Шуйок 5 марта – в первый день пребывания на этом посту – подписал протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует сообщение на сайте венгерского президента.

"Сегодня президент Томаш Шуйок подписал решение Национального собрания (парламента. – Ред.) от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", – говорится в сообщении.

Венгерские законодатели одобрили вступление Швеции в НАТО 26 февраля. Оно завершило многомесячные затягивания Будапешта и состоялось после визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, во время которого две страны подписали соглашение о поставках вооружений.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана столкнулось с давлением со стороны союзников по НАТО, которые требовали от него как можно быстрее одобрить вступление Швеции в Альянс.

Но даже после решения парламента окончательное приобретение Швецией членства в НАТО искусственно тормозилось из-за того, что Венгрия не посылала в Вашингтон документ о ратификации, объясняя это выборами президента у себя в стране.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.