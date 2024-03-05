США и Иордания сбросили с самолетов новую гумпомощь для жителей Газы

Соединенные Штаты и Иордания во вторник осуществили новое воздушное десантирование гуманитарной помощи для жителей Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Самолеты С-130 сбросили более 36 800 американских и иорданских порций пищи в северной части Газы, где существует большая потребность, что позволило гражданскому населению получить доступ к критически важной помощи", – говорится в сообщении CENTCOM.

В совместной операции участвовали самолеты ВВС США С-130 и солдаты сухопутных войск США, которые специализируются на воздушной доставке американских и иорданских грузов гуманитарной помощи, отметил CENTCOM.

"Эти воздушные десантирования являются частью постоянных усилий, направленных на то, чтобы доставить больше помощи в Газу, в частности путем расширения потока помощи через наземные коридоры", – говорится в заявлении.

Как сообщает Times of Israel, ранее Иордания заявила, что это воздушное десантирование было крупнейшим с начала войны, в котором приняли участие три иорданских самолета, три самолета США и по одному самолету из Франции и Египта.

Американские военные совершили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе в субботу.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.

США длительное время обсуждают с Израилем и другими заинтересованными сторонами возможность создания морского коридора для доставки гуманитарной помощи в Газу, но для этого необходимо решить многочисленные логистические проблемы.

По словам главы Пентагона, в результате военной операции Израиля в секторе Газы в ответ на атаку со стороны террористической группировки ХАМАС погибли более 25 тысяч палестинских женщин и детей.