Германия представила планы по финансированию пенсий с фондом в 200 млрд евро

Правительственная коалиция Германии опубликовала планы по обеспечению финансирования государственных пенсий в долгосрочной перспективе, что включает создание фонда для инвестирования в акции на сумму не менее 200 миллиардов евро до середины следующего десятилетия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению министерства финансов, эти средства для пенсий, которыми будет управлять независимый госфонд, будут финансироваться за счет кредитов, взятых федеральным правительством, а также поступлений от продажи государственных холдингов.

Инвестиционные поступления должны начать поступать в пенсионную систему примерно с 2035 года и призваны помочь удержать выплаты на стабильном уровне 48% от дохода по крайней мере до конца следующего десятилетия, одновременно уменьшив нагрузку на работников и федеральный бюджет.

Министр финансов Кристиан Линднер и министр труда Губертус Гайль представили эти предложения на пресс-конференции во вторник, как часть усилий правительственной коалиции по изменению системы социального обеспечения Германии, чтобы справиться со старением населения.

По словам Линднера, система должна оставаться справедливой для будущих поколений.

"Мы должны были сделать это 20 лет назад", – добавил он, сетуя на то, что Германия слишком долго игнорировала потенциал рынков капитала.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении приветствовал эти планы, заявив, что это "вопрос порядочности и уважения" – не допустить падения пенсий ниже определенного уровня.

"Уважения, кстати, не только к нынешним пенсионерам, но и к тем, у кого большая часть трудовой жизни еще впереди", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительственная коалиция Германии готовит пакет мер стоимостью около 7 миллиардов евро для того, чтобы вывести крупнейшую экономику Европы из длительного спада.

Перед этим стало известно, что экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.