В Італії дали умовний термін активістам, які пофарбували стіни Сенату

Суд Рима 5 березня засудив до умовного ув’язнення трьох кліматичних активістів з групи Ultima Generazione ("Останнє покоління"), які в січні 2023 року пофарбували зовнішні стіни Сенату червоною фарбою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Кліматичним активістам присудили умовне ув'язнення терміном на вісім місяців за "нанесення значної шкоди", а також штраф у розмірі 60 тисяч євро, який вони мають сплатити Сенату, Міністерству культури Італії та міській раді Рима.

"Останнє покоління" стверджує, що під час протестних акцій, покликаних привернути увагу до проблеми глобального потепління й видобутку вуглеводнів, використовує фарбу, яка легко змивається.

Вирок був винесений після того, як італійський парламент остаточно схвалив закон, що запроваджує жорсткіші покарання для тих, хто завдає шкоди пам'яткам і культурним об'єктам, після низки кліматичних протестів.

Акції, які проводять учасники руху "Останнє покоління", щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи.

Вони обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків.

Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.