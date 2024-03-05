В Италии дали условный срок активистам, которые покрасили стены Сената

Суд Рима 5 марта приговорил к условному заключению трех климатических активистов из группы Ultima Generazione ("Последнее поколение"), которые в январе 2023 года покрасили внешние стены Сената красной краской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Климатическим активистам присудили условное заключение сроком на восемь месяцев за "нанесение значительного ущерба", а также штраф в размере 60 тысяч евро, который они должны уплатить Сенату, Министерству культуры Италии и городскому совету Рима.

"Последнее поколение" утверждает, что во время протестных акций, призванных привлечь внимание к проблеме глобального потепления и добычи углеводородов, использует краску, которая легко смывается.

Приговор был вынесен после того, как итальянский парламент окончательно одобрил закон, вводящий более жесткие наказания для тех, кто наносит ущерб памятникам и культурным объектам, после ряда климатических протестов.

Акции, которые проводят участники движения "Последнее поколение", чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую огласку из-за радикальных методов.

Они обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов.

Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.