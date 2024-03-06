США могут создать морской коридор для доставки помощи в Газу

Соединенные Штаты рассматривают возможность создания коридора для доставки помощи в Газу морем на фоне углубления гуманитарного кризиса в секторе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Пат Райдер.

"В координации с межведомственными и международными партнерами США мы активно рассматриваем варианты морского коридора для доставки гуманитарной помощи в Газу, в частности потенциальные коммерческие и контрактные варианты", – заявил представитель Минобороны США.

Он не стал говорить о вариантах, которые рассматриваются, но добавил, что американские военные "будут играть лишь вспомогательную роль" в оказании помощи, которую возглавляет Агентство США по международному развитию.

"Это было бы в форме уникальных возможностей Министерства обороны. Мы продолжим работать с другими ведомствами над тем, как это может выглядеть в будущем", – добавил Райдер.

Как сообщает The Hill, среди других вариантов, которые рассматривают США, – морской коридор и давление на Израиль, чтобы он позволил большему количеству грузовиков с гумпомощью попасть в сектор.

Во время встреч в Вашингтоне с министром военного кабинета Израиля Бенни Ганцом глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен просили позволить большему количеству гуманитарной помощи попасть в Газу.

Накануне Соединенные Штаты и Иордания осуществили новое воздушное десантирование гуманитарной помощи для жителей Газы.

Американские военные совершили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе в субботу.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.