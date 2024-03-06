Байден: Припинення вогню в Газі залежить від ХАМАС

Президент США Джо Байден заявив, що те, чи буде нове шеститижневе припинення вогню в Газі, "зараз знаходиться в руках ХАМАС".

Його заяву наводить Voice of America, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Байден сказав, що Ізраїль не має "жодних виправдань" і повинен допустити більше гуманітарної допомоги для палестинців, які страждають від голоду.

"Нам потрібне припинення вогню", – сказав Байден журналістам, покидаючи президентську резиденцію Кемп-Девід.

Він попередив про потенційне зростання небезпеки, якщо Ізраїль і ХАМАС не зможуть досягти припинення вогню в Газі до початку наступного тижня, коли розпочнеться священний для мусульман місяць посту Рамадан.

"Якщо ми опинимося в ситуації, коли це продовжиться до Рамадану, Ізраїль і Єрусалим можуть опинитися в дуже, дуже небезпечному становищі", – підкреслив Байден.

Напередодні Сполучені Штати та Йорданія здійснили нове повітряне десантування гуманітарної допомоги для мешканців Гази.

Американські військові здійснили перше повітряне десантування гуманітарної допомоги в Газі в суботу.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.