Байден: Прекращение огня в Газе зависит от ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что то, будет ли новое шестинедельное прекращение огня в Газе, "сейчас находится в руках ХАМАС".

Его заявление приводит Voice of America, сообщает "Европейская правда".

В то же время Байден сказал, что Израиль не имеет "никаких оправданий" и должен допустить больше гуманитарной помощи для палестинцев, страдающих от голода.

"Нам нужно прекращение огня", – сказал Байден журналистам, покидая президентскую резиденцию Кэмп-Дэвид.

Он предупредил о потенциальном росте опасности, если Израиль и ХАМАС не смогут достичь прекращения огня в Газе до начала следующей недели, когда начнется священный для мусульман месяц поста Рамадан.

"Если мы окажемся в ситуации, когда это продолжится до Рамадана, Израиль и Иерусалим могут оказаться в очень, очень опасном положении", – подчеркнул Байден.

Накануне Соединенные Штаты и Иордания осуществили новое воздушное десантирование гуманитарной помощи для жителей Газы.

Американские военные совершили первое воздушное десантирование гуманитарной помощи в Газе в субботу.

Президент США Джо Байден 1 марта объявил, что Штаты начнут сбрасывать продовольственную помощь населению сектора Газа с воздуха на фоне углубления гуманитарного кризиса и затруднения доставки помощи наземным путем.