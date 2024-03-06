В Польше говорят, что инциденты с падением шаров не связаны с деятельностью разведок

В польской полиции считают, что метеорологические шары, которые упали на территории Польши, не вели разведывательную деятельность.

Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".

Правоохранители провели детальные исследования найденных обломков этих объектов, которые упали на севере Польши.

В полиции отметили, что не было найдено никакого оборудования или приборов, которые могли бы быть использованы для чего-то другого, кроме метеорологических исследований.

Сотрудники полиции также обратились в Институт метеорологии и водного хозяйства с просьбой дать заключение по этим объектам.

Эксперты подтвердили, что это были типичные метеорологические аэростаты.

Ранее стало известно, что на севере Польши вблизи села Варкалки обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на метеорологический шар. Впоследствии в этом же районе обнаружили еще два подобных шара.

В комментарии относительно первой находки министр обороны Польши сказал, что это, скорее всего, обычный метеорологический шар, но его исследуют также военные.