Большинство граждан Молдовы на референдуме поддержали бы вступление в ЕС

Если бы жителям Молдовы предложили выбрать на референдуме интеграционный вектор страны, то половина из них выбрала бы Европейский Союз в противовес Евразийскому союзу.

Об этом говорится в исследовании молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, которое цитирует NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, на гипотетическом референдуме 49,9% респондентов проголосовали бы за вступление в Европейский Союз, а за вступление в Евразийский союз – лишь 30%. Кроме того, 7% заявили, что не приняли бы участия в референдуме, 11,3% не определились, а 1,8% не ответили на вопрос.

При этом на референдуме, где бы вынесли только вопрос о вступлении Молдовы в Евросоюз, "за" проголосовали бы 54,5%, а 30,5% – против.

На аналогичном референдуме, но по вопросу вступления в НАТО, только 28,5% поддержали бы идею, тогда как 55,4% проголосовали бы против. Еще 4,9% заявили, что не приняли бы участия в референдуме, 9,7% не определились, а 1,5% не ответили на вопрос.

24 декабря молдавский президент Майя Санду предложила парламенту организовать референдум по вступлению Молдовы в ЕС и считает, что такое голосование можно провести осенью 2024 года. Депутаты приняли соответствующий закон в конце декабря.

Санду ранее выразила надежду, что переговоры о членстве Молдовы в ЕС завершатся до 2030 года.