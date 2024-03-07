Прем’єрка Італії про удар РФ по Одесі: Залякування не матиме жодного ефекту

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на російський ракетний удар по Одесі, коли у місті з візитом перебували президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Заяву Мелоні навело посольство Італії в Україні, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві італійська прем’єрка засудила російську ракетну атаку на Одесу.

"Цей черговий російський акт залякування не матиме жодного ефекту та не послабить український опір, який непохитно підтримує Італія та її уряд", – підкреслила вона.

Нагадаємо, напередодні грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.

За даними ЗМІ, ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.

На інцидент майже одразу відреагували топпосадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку "ще більш ницою, ніж зазвичай", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її підлою.