Премьер Италии об ударе РФ по Одессе: Запугивание не будет иметь никакого эффекта

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала на российский ракетный удар по Одессе, когда в городе с визитом находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Заявление Мелони привело посольство Италии в Украине, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении итальянский премьер осудила российскую ракетную атаку на Одессу.

"Этот очередной российский акт запугивания не будет иметь никакого эффекта и не ослабит украинское сопротивление, которое непоколебимо поддерживает Италия и ее правительство", – подчеркнула она.

Напомним, накануне греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.

По данным СМИ, ракета взорвалась всего в 500 метрах от Зеленского и Мицотакиса.

На инцидент почти сразу отреагировали топ-чиновники Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российскую атаку "еще более подлой, чем обычно", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала ее подлой.