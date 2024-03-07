Литва лишила гражданства российскую балерину, поддерживающую войну, и экс-сотрудника КГБ

Литва лишила гражданства балерину Илзе Лиепу, которая проживает в России и публично высказывалась в поддержку войны, и бизнесмена Юрия Кудимова, который когда-то работал с КГБ.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указы о лишении Лиепы и Кудимова гражданства, которое они получили по исключительной процедуре.

"Президент подписал два указа в отношении Илзе Лиепы и Юрия Кудимова", – сообщил пресс-секретарь президента Ридас Ясулионис.

Напомним, в феврале литовская комиссия по делам гражданства предложила лишить Лиепу гражданства. По поводу Кудимова спецслужбы выяснили, что он скрыл некоторые факты своей биографии при получении гражданства, в том числе то, что работал с советским КГБ.

Литовский закон о гражданстве предусматривает возможность лишения гражданства, выданного в порядке исключения, если лицо начало совершать действия, угрожающие интересам безопасности Литвы, публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам Литвы, стран ЕС или других союзников.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа лишил литовского гражданства российскую фигуристку Маргариту Дробязко.