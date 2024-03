Прапор Швеції піднімуть біля штаб-квартири НАТО у понеділок

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав Швецію із завершенням процесу вступу у Північноатлатничний альянс та зазначив, що її прапор перед штаб-квартирою у Брюсселі піднімуть у понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Twitter (X) одразу після офіційної церемонії, що поставила крапку у вступі.

"Тепер Швеція – 32-й член Північноатлантичного альянсу та займає належне місце за нашим столом. Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, Швецію та увесь Альянс – більш захищеними. Очікую підняття їхнього прапора у штаб-квартирі НАТО у понеділок", – зазначив Столтенберг.

