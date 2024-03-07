Прапор Швеції піднімуть біля штаб-квартири НАТО у понеділок

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав Швецію із завершенням процесу вступу у Північноатлатничний альянс та зазначив, що її прапор перед штаб-квартирою у Брюсселі піднімуть у понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Twitter (X) одразу після офіційної церемонії, що поставила крапку у вступі.

"Тепер Швеція – 32-й член Північноатлантичного альянсу та займає належне місце за нашим столом. Вступ Швеції робить НАТО сильнішим, Швецію та увесь Альянс – більш захищеними. Очікую підняття їхнього прапора у штаб-квартирі НАТО у понеділок", – зазначив Столтенберг.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday. March 7, 2024

Нагадаємо, близько 18:30 за київським часом у Вашингтоні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вручив американському колезі Ентоні Блінкену підписані документи щодо вступу Швеції у НАТО, завершуючи близько 200-річну історію нейтралітету країни.

Раніше 7 березня до Вашингтона надійшла остання – угорська – ратифікаційна грамота щодо вступу Швеції, у наступні години Альянс і Швеція здійснили інші необхідні формальності.

Як відомо, Швеція розраховувала завершити його разом з Фінляндією, але у підсумку він затягнувся ще на рік.

Спершу головною перешкодою був лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який формально висував Швеції претензії за політичний прихисток для його політичних опонентів і курдських лідерів, реальною ж головною причиною були торги Ердогана із США щодо купівлі винищувачів F-16.

Далі перешкодою неочікувано стала Угорщина, при тому, що Будапешт не висував конкретних вимог. Попри неодноразові обіцянки "не стати останніми" у процесі ратифікації, Угорщина все ж завершила цей процес після Туреччини та навіть після цього знайшла спосіб додатково затримати остаточний вступ Швеції у НАТО.