Флаг Швеции поднимут возле штаб-квартиры НАТО в понедельник

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Швецию с завершением процесса вступления в Североатлантический альянс и отметил, что ее флаг перед штаб-квартирой в Брюсселе поднимут в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Twitter (X) сразу после официальной церемонии, которая поставила точку во вступлении.

"Теперь Швеция – 32-й член Североатлантического альянса и занимает надлежащее место за нашим столом. Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию и весь Альянс – более защищенными. Ожидаю поднятия их флага в штаб-квартире НАТО в понедельник", – отметил Столтенберг.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday. March 7, 2024

Напомним, около 18:30 по киевскому времени в Вашингтоне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вручил госсекретарю США Энтони Блинкену подписанные документы о вступлении Швеции в НАТО, завершая около 200-летнюю историю нейтралитета страны.

Ранее 7 марта в Вашингтон поступила последняя – венгерская – ратификационная грамота о вступлении Швеции, в последующие часы Альянс и Швеция осуществили другие необходимые формальности.

Как известно, Швеция рассчитывала завершить вступление одновременно с Финляндией, но в итоге процесс затянулся еще на год.

Сначала главным препятствием был лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который формально выдвигал Швеции претензии за политическое убежище для его политических оппонентов и курдских лидеров, реальной же главной причиной были торги Эрдогана с США по покупке истребителей F-16.

Далее препятствием неожиданно стала Венгрия, при том, что Будапешт не выдвигал конкретных требований. Несмотря на неоднократные обещания "не стать последними" в процессе ратификации, Венгрия все же завершила этот процесс после Турции и даже после этого нашла способ дополнительно задержать окончательное вступление Швеции в НАТО.