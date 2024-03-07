Флаг Швеции поднимут возле штаб-квартиры НАТО в понедельник
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Швецию с завершением процесса вступления в Североатлантический альянс и отметил, что ее флаг перед штаб-квартирой в Брюсселе поднимут в понедельник.
Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Twitter (X) сразу после официальной церемонии, которая поставила точку во вступлении.
"Теперь Швеция – 32-й член Североатлантического альянса и занимает надлежащее место за нашим столом. Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию и весь Альянс – более защищенными. Ожидаю поднятия их флага в штаб-квартире НАТО в понедельник", – отметил Столтенберг.
It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 7, 2024
Напомним, около 18:30 по киевскому времени в Вашингтоне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон вручил госсекретарю США Энтони Блинкену подписанные документы о вступлении Швеции в НАТО, завершая около 200-летнюю историю нейтралитета страны.
Ранее 7 марта в Вашингтон поступила последняя – венгерская – ратификационная грамота о вступлении Швеции, в последующие часы Альянс и Швеция осуществили другие необходимые формальности.
Как известно, Швеция рассчитывала завершить вступление одновременно с Финляндией, но в итоге процесс затянулся еще на год.
Сначала главным препятствием был лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который формально выдвигал Швеции претензии за политическое убежище для его политических оппонентов и курдских лидеров, реальной же главной причиной были торги Эрдогана с США по покупке истребителей F-16.
Далее препятствием неожиданно стала Венгрия, при том, что Будапешт не выдвигал конкретных требований. Несмотря на неоднократные обещания "не стать последними" в процессе ратификации, Венгрия все же завершила этот процесс после Турции и даже после этого нашла способ дополнительно задержать окончательное вступление Швеции в НАТО.