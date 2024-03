Флаг Швеции поднимут возле штаб-квартиры НАТО в понедельник

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Швецию с завершением процесса вступления в Североатлантический альянс и отметил, что ее флаг перед штаб-квартирой в Брюсселе поднимут в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Twitter (X) сразу после официальной церемонии, которая поставила точку во вступлении.

"Теперь Швеция – 32-й член Североатлантического альянса и занимает надлежащее место за нашим столом. Вступление Швеции делает НАТО сильнее, Швецию и весь Альянс – более защищенными. Ожидаю поднятия их флага в штаб-квартире НАТО в понедельник", – отметил Столтенберг.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday.