ЗМІ: Нідерланди відправлять фрегат для захисту судноплавства в Червоному морі

Уряд Нідерландів у п’ятницю, 8 березня, офіційно ухвалить рішення про відрядження фрегата Zr. Ms Tromp у Червоне море для сприяння зусиллям США та Євросоюзу із захисту цивільного судноплавства.

Про це стало відомо суспільному мовнику NOS від джерел, пише "Європейська правда".

Внесок Нідерландів у місії США та ЄС буде спрямований на захист кораблів шляхом відбиття атак із повітря. Їхній фрегат має прибути й розпочати участь у місії в Червоному морі до кінця березня, додає NOS.

Участь у місії нідерландський уряд ґрунтує на статті 100 Конституції, яка передбачає, що він повинен повідомляти нижню палату парламенту – Палату представників – про рішення щодо участі у військових операціях з відновлення міжнародного правопорядку.

Палата представників може висловити свою думку з цього питання, але не припинити участі Нідерландів у такій місії.

Міноборони Нідерландів раніше вже відрядило двох штабних офіцерів для участі в операції Prosperity Guardian під проводом США, а фрегат Zr. Ms Tromp буде допомагати як їй, так і окремій місії ЄС Aspides.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.