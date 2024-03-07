СМИ: Нидерланды отправят фрегат для защиты судоходства в Красном море

Правительство Нидерландов в пятницу, 8 марта, официально примет решение о командировке фрегата Zr. Ms Tromp в Красное море для содействия усилиям США и Евросоюза по защите гражданского судоходства.

Об этом стало известно общественному вещателю NOS от источников, пишет "Европейская правда".

Вклад Нидерландов в миссии США и ЕС будет направлен на защиту кораблей путем отражения атак с воздуха. Их фрегат должен прибыть и начать участие в миссии в Красном море до конца марта, добавляет NOS.

Участие в миссии нидерландское правительство основывает на статье 100 Конституции, которая предусматривает, что оно должно уведомлять нижнюю палату парламента – Палату представителей – о решении об участии в военных операциях по восстановлению международного правопорядка.

Палата представителей может высказать свое мнение по этому вопросу, но не прекратить участие Нидерландов в такой миссии.

Минобороны Нидерландов ранее уже отправило двух штабных офицеров для участия в операции Prosperity Guardian под руководством США, а фрегат Zr. Ms Tromp будет помогать как ей, так и отдельной миссии ЕС Aspides.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.