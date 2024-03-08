Президент Чехії не виключив повторної участі у виборах

Чеський президент, колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел не виключив, що у 2028 році знову візьме участь у виборах голови держави.

Про це він сказав в інтерв’ю Чеському телебаченню 8 березня з нагоди першої річниці перебування на посаді, пише "Європейська правда".

На питання про можливу участь у других президентських виборах Павел відповів, що це буде залежати від політичної та соціальної ситуації, а також від того, як йому вдасться виконати поставлені пріоритети.

"Гадаю, і за частотою діяльності видно, що я справді не економлю сили для наступного терміну. Ми насправді побачимо, якою буде ситуація через чотири роки", – сказав він.

Але на пряме запитання, чи Павел не виключає, що знову буде балотуватися, він відповів: "Апріорі не можна виключати нічого", додавши, що важливу роль відіграватиме підтримка родини.

Нагадаємо, генерал у відставці Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії в лютому 2023 року, обійшовши лідера опозиційної партії ANO та експрем'єра Андрея Бабіша.

9 березня 2023 року відбулась інавгурація Павела.