Президент Чехии не исключил повторного участия в выборах

Чешский президент, бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел не исключил, что в 2028 году снова примет участие в выборах главы государства.

Об этом он сказал в интервью Чешскому телевидению 8 марта по случаю первой годовщины пребывания в должности, пишет "Европейская правда".

На вопрос о возможном участии во вторых президентских выборах Павел ответил, что это будет зависеть от политической и социальной ситуации, а также от того, как ему удастся выполнить поставленные приоритеты.

"Думаю, и по частоте деятельности видно, что я действительно не экономлю силы для следующего срока. Мы на самом деле увидим, какой будет ситуация через четыре года", – сказал он.

Но на прямой вопрос, не исключает ли Павел, что снова будет баллотироваться, он ответил: "Априори нельзя исключать ничего", добавив, что важную роль будет играть поддержка семьи.

Напомним, генерал в отставке Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии в феврале 2023 года, обойдя лидера оппозиционной партии ANO и экс-премьера Андрея Бабиша.

9 марта 2023 года состоялась инаугурация Павела.