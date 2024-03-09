Сполучені Штати заявили, що її військові відбили у Червоному морі масштабну атаку з боку єменських бойовиків-хуситів.

Про це повідомило Центральне командування (CENTCOM) США, інформує "Європейська правда".

"Між 4:00 і 6:30 ранку за місцевим часом підтримувані Іраном терористи-хусити здійснили широкомасштабну атаку безпілотними літальними апаратами (БПЛА) в Червоному морі та Аденській затоці", – йдеться у повідомленні.

За словами CENTCOM, сили США та союзники ідентифікували атаку БПЛА та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден, ВМС США й коаліційних кораблів в регіоні.

Як зазначає командування, кораблі та літаки ВМС США разом з кількома суднами й літаками коаліції збили 15 БПЛА.

"Ці дії спрямовані на захист свободи судноплавства та підвищення рівня безпеки в міжнародних водах", – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили США заявили, що завдали ударів з метою самооборони по чотирьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах і одному безпілотному літальному апарату у підконтрольних хуситам районах Ємену.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.