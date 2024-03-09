США заявили об отражении широкомасштабной атаки дронов от хуситов

Соединенные Штаты заявили, что ее военные отбили в Красном море масштабную атаку со стороны йеменских боевиков-хуситов.

Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) США, информирует "Европейская правда".

"Между 4:00 и 6:30 утра по местному времени поддерживаемые Ираном террористы-хуситы совершили широкомасштабную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Красном море и Аденском заливе", – говорится в сообщении.

По словам CENTCOM, силы США и союзники идентифицировали атаку БПЛА и определили, что они представляют непосредственную угрозу для торговых судов, ВМС США и коалиционных кораблей в регионе.

Как отмечает командование, корабли и самолеты ВМС США вместе с несколькими судами и самолетами коалиции сбили 15 БПЛА.

"Эти действия направлены на защиту свободы судоходства и повышение уровня безопасности в международных водах", – говорится в сообщении.

Ранее Силы США заявили, что нанесли удары в целях самообороны по четырем мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотному летательному аппарату в подконтрольных хуситам районах Йемена.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.