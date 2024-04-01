Во Франции не будут менять церемонию открытия Олимпиады, несмотря на повышенную угрозу терактов

Церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже не будут менять, несмотря на беспокойство спецслужб из-за повышенной террористической угрозы.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TF1 Info.

Министр рассказал, что на время церемонии открытия Олимпиады будут действовать беспрецедентные меры безопасности.

"Там будет 45 тысяч полицейских и жандармов, огромный периметр безопасности, это будет чрезвычайно безопасное место", – отметил Дарманен.

Среди мер, принятых для предотвращения любых террористических актов до или во время церемонии, глава МВД упомянул высылку из Франции более 1000 человек, внесенных в список S (куда включают лиц, представляющих угрозу безопасности страны), "как способ защитить все эти мероприятия, которые могут быть местами террора".

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

На прошлой неделе стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения игр в Париже.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.